Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном на Волге в Саратове

Фото: телеграм-канал Юрия Юрина

Катер перевернулся на реке Волга в Саратове после столкновения с судном, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате столкновения пострадала женщина 1995 года рождения. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Юрин подчеркнул, что дежурная группа городской службы спасения своевременно отреагировала и помогла выбраться пострадавшим из воды.

Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. На борту находилось 34 пассажира, все они были спасены и доставлены на берег. По данным ведомства, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что прогулочный катер столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. На борту находились 4 человека, троим из них понадобилась медицинская помощь. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло.