В Санкт-Петербурге катер с четырьмя людьми на борту столкнулся с мостом и затонул

Фото: zmsut.sledcom.ru

Прогулочный катер с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

"По предварительным данным следствия, сегодня около 5 утра катер "Премьера" столкнулся с опорой и затонул у Кантемировского моста. На борту находились 4 человека, из них трое доставлены в медицинское учреждение. Разлива нефтепродуктов не произошло", – заявила Марковская.

По факту инцидента заведена доследственная проверка, на месте происшествия проводят работу следователи.

Ранее три человека пострадали при столкновении двух маломерных судов в Вологодской области. Уточняется, что все произошло в месте слияния рек Сухона и Вологда.

