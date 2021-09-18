В Санкт-Петербурге катер с четырьмя людьми на борту столкнулся с мостом и затонул

11:27
Фото: zmsut.sledcom.ru
Прогулочный катер с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
"По предварительным данным следствия, сегодня около 5 утра катер "Премьера" столкнулся с опорой и затонул у Кантемировского моста. На борту находились 4 человека, из них трое доставлены в медицинское учреждение. Разлива нефтепродуктов не произошло", – заявила Марковская.
По факту инцидента заведена доследственная проверка, на месте происшествия проводят работу следователи.
Ранее три человека пострадали при столкновении двух маломерных судов в Вологодской области. Уточняется, что все произошло в месте слияния рек Сухона и Вологда.
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