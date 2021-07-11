Три человека пострадали при столкновении лодок под Вологдой

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Один человек пропал и трое пострадали в результате столкновения двух маломерных судов в Вологодской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, при столкновении три человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на двух судах было 8 человек. Один человек пропал", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что все произошло в месте слияния рек Сухона и Вологда днем в субботу, 10 июля. На месте работают спасатели, водолазы и представители правоохранительных органов.

Ранее столкновение лодок произошло в Астраханской области. Пострадали три человека.