Три человека пострадали при столкновении двух лодок в Астраханской области

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Столкновение лодок произошло в Астраханской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление МЧС.
По данным ведомства, инцидент случился на реке в селе Гандурино в 17:50 по московскому времени. Там столкнулись лодка "Крым" и пластиковая лодка "ЛР-650".
"Имеется информация о трех пострадавших", – заявили в МЧС.
Там отметили, что на момент столкновения в лодке "Крым" находились 6 человек, в "ЛР-650" – два человека.
"В 23:00 по московскому времени лодка "Крым" извлечена из воды", – уточнили в ведомстве.
На место происшествия были направлены оперативная группа Камызякского местного пожарно‐спасательного гарнизона, государственная инспекция по маломерным судам, линейный отдел внутренних дел на транспорте и полиция. В данный момент там проводятся следственные действия.
Ранее 17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса. Корабль до этого отбыл из ливийского порта Зувара.
До этого не менее 28 человек стали жертвами столкновения катера и баржи в Бангладеш. Трагедия произошла на реке Падма в городе Шибчар.
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