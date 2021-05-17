Три человека пострадали при столкновении двух лодок в Астраханской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столкновение лодок произошло в Астраханской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился на реке в селе Гандурино в 17:50 по московскому времени. Там столкнулись лодка "Крым" и пластиковая лодка "ЛР-650".

"Имеется информация о трех пострадавших", – заявили в МЧС.

Там отметили, что на момент столкновения в лодке "Крым" находились 6 человек, в "ЛР-650" – два человека.

"В 23:00 по московскому времени лодка "Крым" извлечена из воды", – уточнили в ведомстве.

На место происшествия были направлены оперативная группа Камызякского местного пожарно‐спасательного гарнизона, государственная инспекция по маломерным судам, линейный отдел внутренних дел на транспорте и полиция. В данный момент там проводятся следственные действия.

Ранее 17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса. Корабль до этого отбыл из ливийского порта Зувара.

До этого не менее 28 человек стали жертвами столкновения катера и баржи в Бангладеш. Трагедия произошла на реке Падма в городе Шибчар.