Все члены экипажа затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии погибли

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Поисковики обнаружили на дне Балийского моря обломки пропавшей индонезийской подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека. Об этом сообщает ТАСС.

В материале отмечается, что все члены экипажа погибли.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с островом Бали. Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась сразу после получения командой разрешения на погружение.

Утром 24 апреля в штабе ВМС Индонезии сообщили, что на подводной лодке закончился запас кислорода, а значит, шанса спасти экипаж больше нет.