В Индонезии рассказали о поисках пропавшей подлодки

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Индонезийские военные сообщили, что в поисках пропавшей подлодки ВМС страны участвуют 25 национальных судов, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в поисковой операции задействованы 18 кораблей ВМС Индонезии, 4 судна, относящихся к полиции, и 3 судна национальной поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что запаса кислорода на пропавшей подводной лодке ВМС Индонезии хватит до субботы, 23 апреля. Как рассказал адмирал Юдо Маргоно, подлодка на момент исчезновения находилась в хорошем состоянии и боевой готовности.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с островом Бали. В состав экипажа субмарины входят 53 человека.

Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась сразу после того, как команда получила разрешение на погружение.

Позже министр обороны Индонезии рассказал, что в районе пропажи подводной лодки появилось масляное пятно.