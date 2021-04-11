Адмирал ответил на заявления об уязвимости российских подлодок

Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров заявил РИА Новости, что субмарины Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Арктике недосягаемы для противолодочных сил США.

Ранее издание "Военно-промышленный курьер" допустило, что одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев на учениях "Умка-2021" в конце марта могло дать США "шикарную возможность" их потопить. Тогда подлодки прорубили лед радиусом 300 метров.

По мнению Хмырова, подобные высказывания – "безграмотность" и "популизм неосведомленного человека", который "не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок".

Экспедиция "Умка-21" проходило с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и прилегающей к нему акватории, покрытой льдом. Средняя температура там составляет минус 25-30 градусов, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.

В учениях задействовали более 600 военнослужащих, около 200 образцов вооружения и техники. По словам Владимира Путина, экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.

Минобороны ранее опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который заметили у берегов Аляски.