Адмирал ответил на заявления об уязвимости российских подлодок

01:13
Фото: скриншот с видео Минобороны РФ
Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров заявил РИА Новости, что субмарины Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Арктике недосягаемы для противолодочных сил США.
Ранее издание "Военно-промышленный курьер" допустило, что одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев на учениях "Умка-2021" в конце марта могло дать США "шикарную возможность" их потопить. Тогда подлодки прорубили лед радиусом 300 метров.
По мнению Хмырова, подобные высказывания – "безграмотность" и "популизм неосведомленного человека", который "не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок".
Экспедиция "Умка-21" проходило с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и прилегающей к нему акватории, покрытой льдом. Средняя температура там составляет минус 25-30 градусов, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.
В учениях задействовали более 600 военнослужащих, около 200 образцов вооружения и техники. По словам Владимира Путина, экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.
Минобороны ранее опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который заметили у берегов Аляски.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: