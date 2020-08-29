Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

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Фото: youtube.com/Минобороны России
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который заметили у берегов Аляски.
В частности, на кадрах видно, как проходит пуск противокорабельной ракеты "Гранит". Судя по переговорам членов экипажа, подлодка совершает срочное погружение, при этом условная цель находится от нее на расстоянии 329 километров.
Ранее Северное командование Вооруженных сил США заявило, что российская подводная лодка "всплыла" близ берегов Аляски. В сообщении отмечалось, что субмарина находится в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США.
В командовании добавили, что внимательно отслеживают корабли иностранного флота, которые находятся в их зоне ответственности. Американские военные также указали, что не получали никаких запросов о помощи от российской стороны.
Однако выразили готовность оказать ее при необходимости. В Минобороны РФ позже отметили, что "Омск" участвовал в учениях "Океанский щит" в акватории Берингова моря, никакой нештатной ситуации на борту не было.
Ранее появилось видео, как атомная подводная лодка Toledo всплыла в Арктике, пробив лед. Она прибыла на учения Ice Exercise, которые проводят для оценки готовности ВМС США к операциям в Северном Ледовитом океане.
У берегов Аляски заметили российскую подводную лодку
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