Военные США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов
Северное командование Вооруженных сил США заявило, что российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски.
Как говорится в сообщении, субмарина находится в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США.
"Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности", – говорится в заявлении в Twitter.
Американские военные также указали, что не получали никаких запросов о помощи от российской стороны. Однако выразили готовность оказать ее при необходимости.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" и ракетный крейсер "Варяг" проводят учения в Беринговом море.
Ранее появилось видео, как атомная подводная лодка Toledo всплыла в Арктике, пробив лед. Она прибыла на учения Ice Exercise, которые проводят для оценки готовности ВМС США к операциям в Северном Ледовитом океане.
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