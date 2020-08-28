Военные США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

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Северное командование Вооруженных сил США заявило, что российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски.

Как говорится в сообщении, субмарина находится в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США.

"Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности", – говорится в заявлении в Twitter.

Американские военные также указали, что не получали никаких запросов о помощи от российской стороны. Однако выразили готовность оказать ее при необходимости.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" и ракетный крейсер "Варяг" проводят учения в Беринговом море.

Ранее появилось видео, как атомная подводная лодка Toledo всплыла в Арктике, пробив лед. Она прибыла на учения Ice Exercise, которые проводят для оценки готовности ВМС США к операциям в Северном Ледовитом океане.