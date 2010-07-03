Китайские СМИ рассказали про российский "кошмар авианосцев"

Фото: Министерство обороны РФ

Китайское издание Sohu сообщило, что крылатая противокорабельная ракета (ПКР) дальнего действия П-700 "Гранит" является тем самым "кошмаром авианосцев", о котором говорил министр обороны России Сергей Шойгу.

По данным портала, несколько дней назад атомная подводная лодка К-186 "Омск" выполнила в Тихом океане учебный пуск ракеты П-700. Она поразила морскую цель на расстоянии 350 километров. По словам экспертов, дальность действия ракеты составляет 650 километров, в то время как западные авианосцы могут держать под контролем лишь акваторию в радиусе 550 километров вокруг себя.

Ранее сообщалось, что в России начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. К ним приступило петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Технические характеристики подлодки не раскрываются, хотя источники отмечают, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В марте Минобороны РФ показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Видео было опубликовано в День моряка-подводника ВМФ. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, сейчас развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень".

