Власти Индонезии раскрыли детали исчезновения подлодки

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Запаса кислорода на пропавшей подводной лодке ВМС Индонезии хватит до субботы, 23 апреля. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на военных.

Как рассказал адмирал Юдо Маргоно, подлодка на момент исчезновения находилась в хорошем состоянии и боевой готовности.

"Мы потеряли связь с судном вчера в 03:00, поэтому она может продержаться до 03:00 ночи субботы", – приводит слова Маргоно канал CNA.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с островом Бали. В состав экипажа субмарины входят 53 человека. Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась сразу после того, как команда получила разрешение на погружение.

Позже министр обороны Индонезии рассказал, что в районе пропажи подводной лодки появилось масляное пятно.