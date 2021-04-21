Пятно нефти обнаружено в районе пропажи подлодки ВМС Индонезии

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Министр обороны Индонезии рассказал, что в районе пропажи подводной лодки появилось масляное пятно. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, пятно обнаружили, когда искали подлодку с воздуха. Отмечается, что военные задействовали в поисках два судна с эхолокаторами.

Ранее индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений рядом с островом Бали. В состав экипажа субмарины входят 53 человека. Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась после сразу после того, как команда получила разрешение на погружение.