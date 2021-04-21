Подлодка индонезийских ВМС перестала выходить на связь рядом с Бали

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Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений рядом с островом Бали. Об этом сообщает Daily Star.

В состав экипажа субмарины состоят 53 человека. Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова.

Связь прервалась после сразу после того, как команда получила разрешение на погружение.

Как отметил командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Чахъянто, субмарина должна на данный момент находиться на глубине 700 метров.

Власти уже начали ее поиски. Индонезия запросила помощь у Сингапура и Австралии.

Ранее группа кораблей НАТО начала искать российскую подлодку. Отмечалось, что несколько дней назад она исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, что вызвало озабоченность у ВМС США. Особенно это связано со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию.