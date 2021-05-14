17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса

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Фото: ITAR-TASS/Анатолий Струнин
Не менее 17 человек стали жертвами крушения судна с мигрантами у берегов Туниса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ливийского отделения Международной организации по миграции (МОМ).
Известно, что указанный корабль несколько дней назад выплыл из ливийского порта Зувара.
МОМ призвала государства региона выслать в Средиземное море поисково-спасательные суда. Это необходимо для спасения человеческих жизней, объяснили в организации.
Ранее индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений рядом с островом Бали. В состав экипажа субмарины входили 53 человека.
Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась сразу после того, как команда получила разрешение на погружение.
Позже министр обороны Индонезии рассказал, что в районе пропажи подводной лодки появилось масляное пятно.
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