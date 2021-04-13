Израильское судно атаковали у эмирата Эль-Фуджайра – СМИ

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На израильское судно была осуществлена атака близ побережья ОАЭ. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

Предположительно, корабль принадлежит израильской компании PCC, а инцидент произошел у эмирата Эль-Фуджайра.

Судно вышло из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно получило незначительные повреждения, среди членов экипажа обошлось без жертв, передает телеканал Al Arabiya.

На израильском государственном радио Kan прозвучало заявление, что корабль был атакован ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по израильскому грузовому судну. Он пришелся на контейнеровоз с грузом, следовавший из Танзании в Индию.