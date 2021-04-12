Взрыв на ядерном объекте в Иране организовал Израиль – СМИ

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Авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, взрыв вызвал отключение электроэнергии. Также была полностью разрушена хорошо охраняемая внутренняя энергосистема, обеспечивающая работу подземных центрифуг, обогащающих уран.

Подчеркивается, что инцидент нанес сильный удар по атомным возможностям Ирана. На возобновление работы может потребоваться не менее 10 месяцев.

Ранее стало известно, что в результате происшествия травмы получил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

В ОАЭИ назвали произошедшее терактом, а вице-президент страны Али Акбар Салехи призвал международное сообщество обратить внимание на происшествие.