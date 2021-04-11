Власти Ирана назвали аварию на ядерном объекте в Натанзе следствием теракта

Фото: Atomic Energy Organization of Iran via AP

Причиной аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз стал террористический акт. Об этом заявил вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", – приводит ТАСС слова политика.

Он отметил, что Иран в связи с произошедшим может ответить виновным. По словам Салехи, данные действия являются провалом противников прогресса Ирана в ядерной сфере.

Аварию зафиксировали на заводе по обогащению урана. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщила, что пострадавших нет. Кроме того, инцидент не привел к загрязнению окружающей среды.