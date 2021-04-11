10:49
Фото: AP Photo/Vahid Salemi
На атомном объекте в Иране произошла авария в распределительной электросети, сообщает РИА Новости.
Аварию зафиксировали на заводе по обогащению урана в городе Натанзе. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщила, что пострадавших нет. Кроме того, инцидент не привел к загрязнению окружающей среды.
Власти Ирана проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, которая исходит от других стран. Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что необходимо сохранить и поддерживать ядерные запасы, чтобы они оставались безопасными и эффективными в использовании.
Глава Минэнерго США не уточнила, от каких государств, по ее мнению, исходит такая агрессия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: