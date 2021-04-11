Фото: AP Photo/Vahid Salemi

На атомном объекте в Иране произошла авария в распределительной электросети, сообщает РИА Новости.

Аварию зафиксировали на заводе по обогащению урана в городе Натанзе. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщила, что пострадавших нет. Кроме того, инцидент не привел к загрязнению окружающей среды.

Власти Ирана проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, которая исходит от других стран. Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что необходимо сохранить и поддерживать ядерные запасы, чтобы они оставались безопасными и эффективными в использовании.

Глава Минэнерго США не уточнила, от каких государств, по ее мнению, исходит такая агрессия.