Лавров назвал тупиковой политику США в отношении России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тупиковой линию Вашингтона в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.
"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", – сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США. Он подчеркнул, что пока не видел конкретных каких-то решений.
СМИ ранее сообщили, что администрация США завершила обзор приписываемых России враждебных действий и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Под злонамеренные действия подпадают вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении компании SolarWinds.
Предполагается, что США также могут ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству. Кроме того, Вашингтон может провести закрытые консультации с российской стороной.
При этом Белый дом одновременно рассчитывает на взаимодействие с Россией относительно сделки по иранскому атому, контролю над вооружениями и противодействию изменению климата.
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