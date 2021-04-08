В США заявили о планах модернизировать свой ядерный потенциал

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США планируют модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, которая исходит от других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

По ее словам, необходимо сохранить и поддерживать ядерные запасы, чтобы они оставались безопасными и эффективными в использовании.

"Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств", – отметила Грэнхолм.

Глава Минэнерго США не уточнила, от каких государств, по ее мнению, исходит такая агрессия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к негативному сценарию в отношениях с США. Такой ответ представитель Кремля дал на сообщение о возможной высылке российских дипломатов из Соединенных Штатов.