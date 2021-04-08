В Кремле готовы к худшим сценариям развития отношений с США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к негативному сценарию в отношениях с США. Такой ответ представитель Кремля дал на сообщение о возможной высылке российских дипломатов из Соединенных Штатов, сообщает "Газета.ру".
"Враждебность и непредсказуемость американской стороны обязывают нас быть готовыми к худшим сценариям развития отношений двух стран. У нас получается, что вопросов по американским отношениям больше, чем объем этих отношений", – сказал Песков.
Ранее появилась информация, что администрация США завершила обзор приписываемых России враждебных действий и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Под злонамеренные действия подпадают вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении компании SolarWinds.
После этого первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что Россия может принять зеркальные меры в случае высылки дипломатов из США. Сенатор подчеркнул, что в США уже не знают, как еще санкционировать Россию.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что заявлениями о возможной высылке США продолжают нагнетать обстановку.
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