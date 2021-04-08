Песков оценил слова Лаврова о тупиковой линии США в отношении России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о тупой линии США. По словам Пескова, Лавров "как всегда, меток в своих формулировках".

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность США в отношении нашей страны дает возможность использования любого лексикона. Министр, как всегда, меток в своем лексиконе", – сказал Песков, сообщает "Газета.ру".

Ранее Лавров назвал тупиковой линию Вашингтона в отношении Москвы. Он отметил, что даже Атлантический совет публикует материалы, в которых подвергается критике тупиковая линия США в отношении России. По словам Лаврова, эта линия не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции.

До этого глава МИД РФ заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США. Он подчеркнул, что пока не видел конкретных каких-то решений.

СМИ ранее сообщили, что администрация США завершила обзор приписываемых России враждебных действий и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Под злонамеренные действия подпадают вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении компании SolarWinds.

Предполагается, что США также могут ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству. Кроме того, Вашингтон может провести закрытые консультации с российской стороной.

