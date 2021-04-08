В Госдуме оценили информацию о возможной высылке российских дипломатов из США

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Заявлениями о возможной высылке российских дипломатов США продолжают нагнетать обстановку. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее издание Bloomberg опубликовало информацию о возможной высылке российских дипломатов из-за вмешательства РФ в выборы и хакерской атаки в отношении компании SolarWinds.

"Американцы продолжают нагнетать обстановку. Мы уже устали слышать об этом вмешательстве в выборы, они говорят много, но не приводят фактических доказательств своих слов", – сказал Чепа.

Он отметил, что, если США все-таки перейдут от слов к делу, со стороны России можно ожидать ответных действий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ ответит на любые недружественные шаги Соединенных Штатов, однако пока в Белом доме не принято никаких конкретных решений.