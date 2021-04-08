В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США

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Россия может принять зеркальные меры в случае высылки дипломатов из США, рассказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", – сказал Джабаров.
Сенатор также подчеркнул, что в США уже не знают, как еще санкционировать Россию.
"Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него", – отметил Джабаров.
Он добавил, что в последнее время цифровые валюты вытесняют традиционные. SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. При этом США рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.
В Кремле подчеркнули, что санкционные устремления оппонентов России продолжаются по нарастающей.
Ранее появилась информация, что администрация США завершила обзор приписываемых России враждебных действий и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Под злонамеренные действия подпадают вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении компании SolarWinds.
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