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Происшествия

08:53

В Бангладеш при столкновении катера и баржи погибли не менее 28 человек

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Al-emrun Garjon

Не менее 28 человек стали жертвами столкновения катера и баржи в Бангладеш. Трагедия произошла на реке Падма в городе Шибчар, сообщает газета Kaler Kantho.

Уточняется, что пять человек удалось спасти. Среди погибших есть дети и женщины. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

По сообщениям СМИ, лодка перевозила нелегальных мигрантов в США. Крушение произошло из-за столкновения с груженной песком баржей.

Ранее начальник военно-морского училища для высшего командного состава контр-адмирал Иван Иснурванто заявил, что причиной крушения подлодки ВМС Индонезии в Балийском море могла стать сильная подводная волна.

На исчезнувшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода

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