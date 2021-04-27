Названа возможная причина крушения подлодки ВМС Индонезии

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Начальник военно-морского училища для высшего командного состава контр-адмирал Иван Иснурванто считает, что причиной крушения подлодки ВМС Индонезии в Балийском море могла стать сильная подводная волна.

По словам специалиста, наличие волны в районе потери контакта с кораблем зафиксировали сразу два метеорологических спутника – европейский и японский.

"Представьте, что 2–4 миллиона кубометров воды ударяет в корпус. Какой корабль сможет это выдержать?" – отметил контр-адмирал.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с островом Бали. Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась сразу после получения командой разрешения на погружение.

Утром 24 апреля в штабе ВМС Индонезии сообщили, что на подводной лодке закончился запас кислорода, а значит, шанса спасти экипаж больше нет.

На следующий день было объявлено об обнаружении обломков субмарины и гибели всех членов команды.