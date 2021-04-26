Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с гибелью подлодки

12:34
Фото: AP Photo
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки Военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны", – отмечается в тексте.
Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с островом Бали. Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась сразу после получения командой разрешения на погружение.
Утром 24 апреля в штабе ВМС Индонезии сообщили, что на подводной лодке закончился запас кислорода, а значит, шанса спасти экипаж больше нет.
На следующий день было объявлено об обнаружении обломков субмарины и гибели всех членов команды.
В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку
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