Россиянин погиб при крушении катера с туристами в Анталье

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Один человек погиб в результате крушения катера с туристами у берегов турецкой Антальи, сообщает информационное агентство "Ихляс".

По предварительным данным, на борту лодки было 30 человек. Некоторым из них удалось доплыть до ближайшего острова, находившегося в 100 метрах от места крушения.

По данным генконсульства РФ, в результате происшествия погиб один россиянин. В районе ЧП проводится спасательная операция.

В октябре российская туристка пострадала в результате ДТП с участием автобуса в Анталье. По пути в аэропорт автобус, в котором были россияне, столкнулся с легковой машиной на встречной полосе. В микроавтобусе находились 12 российских туристов.

В сентябре Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в ДТП.