Россиянка пострадала в аварии в Анталье

Фото: milliyet.com.tr

Российская туристка пострадала в результате ДТП с участием автобуса в турецкой Анталье. Об этом РИА Новости сообщил представитель российского генконсульства в Анталье.

Согласно информации издания Milliyet, по пути в аэропорт автобус, в котором были россияне, столкнулся с легковой машиной на встречной полосе. "В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы и после профилактического медицинского осмотра была выписана", – говорилось в сообщении.

Причина аварии в турецком городе сейчас не уточняется.

В сентябре Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в ДТП. По факту аварии началось расследование, в ходе которого будет установлена степень вины водителя микроавтобуса.