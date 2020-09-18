Два автобуса с российскими туристами столкнулись в Турции

15:31
32 пассажира автобуса пострадали в ДТП в Турции – СМИ
В Турции столкнулись два автобуса с туристами, в них были и россияне. Об этом сообщает портал e1.ru со ссылкой на своего сотрудника Сергея Панина.
По словам журналиста, который ехал в одном из автобусов, сзади въехал другой транспорт с туристами. Удар, как уточнил Панин, был несильным.
Генконсульство РФ в Турции подтвердило факт аварии с участием российских граждан. Сейчас дипмиссия выясняет детали происшествия, передает ТАСС.
"Через три минуты после столкновения мы увидели, как второй автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него. Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались сиденья", – рассказывает Панин. Несколько человек пострадали, получили переломы и сильные ушибы.
Водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле вывез людей, вспоминает Панин. Врачам удалось забрать пострадавших через два часа. Причина аварии в Турции на горной дороге сейчас пока неизвестна.
В ночь со вторника на среду на юго-востоке Москвы произошла авария с участием машины и мотоцикла. ДТП зафиксировали на пересечении улиц 2-й Институтской и Михайлова, пострадали два человека.
Два автобуса с русскими туристами столкнулись на горной дороге в Турции
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