Два автобуса с российскими туристами столкнулись в Турции

32 пассажира автобуса пострадали в ДТП в Турции – СМИ

В Турции столкнулись два автобуса с туристами, в них были и россияне. Об этом сообщает портал e1.ru со ссылкой на своего сотрудника Сергея Панина.

По словам журналиста, который ехал в одном из автобусов, сзади въехал другой транспорт с туристами. Удар, как уточнил Панин, был несильным.

Генконсульство РФ в Турции подтвердило факт аварии с участием российских граждан. Сейчас дипмиссия выясняет детали происшествия, передает ТАСС.

"Через три минуты после столкновения мы увидели, как второй автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него. Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались сиденья", – рассказывает Панин. Несколько человек пострадали, получили переломы и сильные ушибы.

Водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле вывез людей, вспоминает Панин. Врачам удалось забрать пострадавших через два часа. Причина аварии в Турции на горной дороге сейчас пока неизвестна.

В ночь со вторника на среду на юго-востоке Москвы произошла авария с участием машины и мотоцикла. ДТП зафиксировали на пересечении улиц 2-й Институтской и Михайлова, пострадали два человека.