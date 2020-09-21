Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в ДТП

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Российское генконсульство в турецкой Анталье подтвердило гибель россиянки в ДТП, сообщает РИА Новости.

65-летняя туристка из России попала под колеса служебного микроавтобуса при выходе из отеля в Кемере. В этот момент автомобиль сдавал назад. Водитель тут же позвонил в скорую помощь, однако спасти женщину уже не удалось.

По факту аварии началось расследование, в ходе которого будет установлена степень вины водителя микроавтобуса. Его уже задержали.

Консульство совместно с представителями страховой компании организуют отправку тела на родину.

О происшествии стало известно накануне. Инцидент случился утром, когда женщина шла из отеля на пляж.

На прошлой неделе в аварии на юге Турции одиннадцать россиян получили травмы. По предварительным данным, автобус с 14 россиянами завалился набок из-за того, что водитель не справился с управлением.

До этого в Турции столкнулись два автобуса с туристами, в них были и россияне.