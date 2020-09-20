Микроавтобус сбил насмерть россиянку на курорте в Турции

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В городе Кемер в Турции микроавтобус насмерть сбил туристку из России. Об этом сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что пострадавшей стала россиянка 65 лет. Инцидент случился утром, когда женщина шла из отеля на пляж. В это время гостиничный микроавтобус на бульваре Ататюрка сдавал назад, в результате чего наехал на пострадавшую.

На место происшествия прибыли спасатели, для того, чтобы извлечь тело из-под транспортного средства. От полученных травм женщина скончалась.

Водителя автобуса задержали, он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области. Там столкнулись три легковых автомобиля.