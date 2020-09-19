Пять человек стали жертвами ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

Фото: скриншот видео телеграм-канала Подъем

Пять человек погибли в ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области. Там столкнулись три легковых автомобиля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Авария произошла на 442-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Кстовском районе. В результате столкновения два автомобиля съехали в кювет.

Травмы получили еще трое человек. Среди них есть ребенок.

Накануне на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей.

Авария произошла в районе дома 35. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на юге Москвы произошло ДТП с участием пяти машин. Отмечается, что в результате происшествия в некоторых автомобилях были заблокированы люди.