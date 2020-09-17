Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автобус сбил пешехода на проспекте Мира. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

Инцидент произошел у дома 112. Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. О состоянии пострадавшего не уточняется.

Ночью легковой автомобиль и автобус столкнулись в ТиНАО. Авария случилась на 35-м километре Калужского шоссе в районе поселения Десеновского. Там столкнулись ВАЗ-2105 и автобус № 976.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля. Их с травмами средней степени тяжести доставили в ближайшую больницу. Причины аварии уточняются.

