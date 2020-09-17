Легковушка столкнулась с автобусом на Калужском шоссе

Фото: Telegram-канал департамента транспорта Москвы

Легковой автомобиль и автобус столкнулись в ТиНАО. Об этом пишет пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Известно, что авария случилась на 35-м километре Калужского шоссе в районе поселения Десеновское. Там столкнулись ВАЗ-2105 и автобус № 976.

"По предварительным данным, пострадали два пассажира ВАЗ-2105", – заявили в пресс-службе Дептранса.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу. Они получили травмы средней степени тяжести.

На месте находятся сотрудники полиции. Причины ДТП уточняются.

Ранее ребенок пострадал в ДТП с автобусом на Алтуфьевском шоссе. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию.