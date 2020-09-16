Ребенок пострадал в аварии с автобусом на Алтуфьевском шоссе

Фото: Telegram-канал департамента транспорта Москвы

Авария с участием автобуса произошла на северо-востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

По имеющимся данным, ДТП случилось на Алтуфьевском шоссе. Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию с автобусом номер 803.

"В результате в салоне автобуса упал ребенок", – пояснили в пресс-службе.

После случившегося пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в сопровождении матери. О его состоянии на данный момент не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее машина скорой помощи опрокинулась на юго-востоке столицы. Авария случилась на пересечении улицы 1-й Машиностроения и улицы Велозаводской.