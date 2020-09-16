Ребенок пострадал в аварии с автобусом на Алтуфьевском шоссе

16 сентября, 23:26
Фото: Telegram-канал департамента транспорта Москвы
Авария с участием автобуса произошла на северо-востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
По имеющимся данным, ДТП случилось на Алтуфьевском шоссе. Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию с автобусом номер 803.
"В результате в салоне автобуса упал ребенок", – пояснили в пресс-службе.
После случившегося пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в сопровождении матери. О его состоянии на данный момент не сообщается.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее машина скорой помощи опрокинулась на юго-востоке столицы. Авария случилась на пересечении улицы 1-й Машиностроения и улицы Велозаводской.
Один человек пострадал при столкновении реанимобился и легковой машины на юге Москвы
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