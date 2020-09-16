Машина скорой помощи опрокинулась на юго-востоке столицы

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Один человек пострадал в аварии с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Южнопортовом районе Москвы.

"На пересечении улицы 1-й Машиностроения и улицы Велозаводской произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. Пострадал один человек, находившийся в карете скорой помощи", – сообщили Агенству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на юго-востоке Москвы произошла авария с участием машины и мотоцикла. В результате ДТП пострадали два человека.

