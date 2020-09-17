Пять машин столкнулись на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять машин столкнулись в аварии на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщил источник в экстренных службах города, ДТП произошло на улице Андропова в районе дома 37.
"В результате столкновения движение автотранспорта затруднено", – сообщил источник.
По его информации, в некоторых автомобилях оказались заблокированы люди. Сейчас спасатели пробуют их вытащить.
На месте также находятся сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее автобус сбил человека на проспекте Мира. Инцидент произошел у дома 112. Сообщалось, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.