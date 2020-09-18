Восемь автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Дмитровском шоссе на севере Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей, сообщает ТАСС.

Авария произошла в районе дома 35. В результате полностью закрыто движение по одной из четырех полос в сторону области. Движение автотранспорта по остальным полосам затруднено.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Ранее на юге Москвы произошло ДТП с участием пяти машин. Отмечается, что в результате происшествия в некоторых автомобилях были заблокированы люди.