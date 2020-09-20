15 человек погибли при падении автобуса в реку в Нигерии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

15 человек погибли в результате падения автобуса в реку на юго-востоке Нигерии. Об этом пишет местное издание Nation.

Сообщается, что трагедия произошла в штате Эбоньи. После поднятия автобуса со дна реки спасателями удалось извлечь 14 погибших.

Еще пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее стало известно, что один из них скончался.

По данным местных властей, в салоне автобуса в момент крушения находились свыше 30 пассажиров. В данный момент спасатели продолжают поиск 13 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выразил соболезнования в связи с трагедией. Он отметил, что скорбит вместе с семьями погибших.

Ранее четыре человека стали жертвами аварии под Воронежем. Еще один пострадавший в ДТП был госпитализирован.