15 человек погибли при падении автобуса в реку в Нигерии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
15 человек погибли в результате падения автобуса в реку на юго-востоке Нигерии. Об этом пишет местное издание Nation.
Сообщается, что трагедия произошла в штате Эбоньи. После поднятия автобуса со дна реки спасателями удалось извлечь 14 погибших.
Еще пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее стало известно, что один из них скончался.
По данным местных властей, в салоне автобуса в момент крушения находились свыше 30 пассажиров. В данный момент спасатели продолжают поиск 13 человек, которые числятся пропавшими без вести.
Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выразил соболезнования в связи с трагедией. Он отметил, что скорбит вместе с семьями погибших.
Ранее четыре человека стали жертвами аварии под Воронежем. Еще один пострадавший в ДТП был госпитализирован.
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