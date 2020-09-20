Четыре человека стали жертвами аварии под Воронежем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным представителя регионального главка МВД, авария случилась 19 сентября в 19:55 по московскому времени в Лискинском районе.

"На автодороге мостовой переход через реку Дон произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Renault Logan", – сообщили в МВД.

Там отметили, что в результате аварии скончались двое мужчин из отечественной машины. Еще двое погибших находились в момент ДТП в иномарке.

"Один человек, ехавший в ВАЗ-2110, был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями", – пояснил представитель ведомства.

О состоянии пострадавшего в данный момент не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства аварии, а также личности погибших.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы. Сообщалось, что а аварии столкнулись маршрутное такси и машина скорой помощи.