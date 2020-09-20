Четыре человека стали жертвами аварии под Воронежем

02:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области. Об этом пишет РИА Новости.
По данным представителя регионального главка МВД, авария случилась 19 сентября в 19:55 по московскому времени в Лискинском районе.
"На автодороге мостовой переход через реку Дон произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Renault Logan", – сообщили в МВД.
Там отметили, что в результате аварии скончались двое мужчин из отечественной машины. Еще двое погибших находились в момент ДТП в иномарке.
"Один человек, ехавший в ВАЗ-2110, был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями", – пояснил представитель ведомства.
О состоянии пострадавшего в данный момент не сообщается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства аварии, а также личности погибших.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы. Сообщалось, что а аварии столкнулись маршрутное такси и машина скорой помощи.
Двое человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Новогирееве
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: