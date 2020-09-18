В ДТП на юге Турции 11 россиян получили травмы

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В аварии на юге Турции одиннадцать россиян получили травмы, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.

"ДТП с участием российских туристов произошло около 13:00 мск в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. По предварительным данным, автобус с 14 россиянами завалился набок из-за того, что водитель не справился с управлением. Обстоятельства ДТП пока выясняются. 11 россиян получили травмы различной тяжести. Все они доставлены в медучреждения", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агенства, у одной из пострадавших медики подозревают перелом плеча, а у остальных россиян более легкие травмы.

В Турции столкнулись два автобуса с туристами, в них были и россияне. По словам журналиста, который ехал в одном из автобусов, сзади въехал другой транспорт с туристами. Удар, как уточнил Панин, был несильным.