СК проводит проверку по факту загрязнения Волги нефтепродуктами под Саратовом

Фото: Администрация Балаковкого района

Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения Волги нефтепродуктами в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елену Марковскую.

"По предварительным данным, 2 июля в районе Нефтеналивного причала в Балакове обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера", – рассказала Марковская.

Представитель ММСУТ СК РФ добавила, что в настоящее время распространение пятна локализовано.

23 июня сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения баржи и судна произошла утечка дизельного топлива в реку. Сообщалось, что в воду утекло 50 литров топлива. В результате происшествия никто не пострадал, последствия утечки уже ликвидированы. Следственный комитет организовал проверку данного происшествия. В администрации Ямальского района уточнили, что плавучий магазин столкнулся с баржей, которую разгружали, при швартовании.