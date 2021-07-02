СК проводит проверку по факту загрязнения Волги нефтепродуктами под Саратовом

Фото: Администрация Балаковкого района
Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения Волги нефтепродуктами в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елену Марковскую.
"По предварительным данным, 2 июля в районе Нефтеналивного причала в Балакове обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера", – рассказала Марковская.
Представитель ММСУТ СК РФ добавила, что в настоящее время распространение пятна локализовано.
23 июня сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения баржи и судна произошла утечка дизельного топлива в реку. Сообщалось, что в воду утекло 50 литров топлива. В результате происшествия никто не пострадал, последствия утечки уже ликвидированы. Следственный комитет организовал проверку данного происшествия. В администрации Ямальского района уточнили, что плавучий магазин столкнулся с баржей, которую разгружали, при швартовании.
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