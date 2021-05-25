Масляные пятна в море у Туапсе ликвидированы

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После разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря в Туапсе специалистам удалось ликвидировать масляные пятна. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, устанавливается источник их появления.

"Силами и средствами будет организован мониторинг в ближайшие сутки акватории Черного моря. Водолазами ЮРПСО МЧС России обследуется дно на выявление источника", – говорится в сообщении.

Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна, которое обнаружили в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Позже загрязнение удалось локализовать аварийно-спасательными формированиями морского порта. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.