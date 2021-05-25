СК начал проверку разлива нефтепродуктов в Черном море у Туапсе

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба администрации Туапсинского района/ТАСС

Следственный комитет организовал проверку после загрязнению нефтепродуктами акватории Черного моря рядом с Туапсе, рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, 23 мая по каналу радиосвязи поступило сообщение морского буксира о дрейфующем нефтяном пятне в юго-западном направлении вдоль Черного моря в сторону морского порта Туапсе", – заявила она.

Марковская уточнила, что в настоящее время загрязнение локализовано аварийно-спасательными формированиями морского порта. Специалисты взяли пробы воды для проведения анализа показателей.

"Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска", – сказала Марковская.

Причины и обстоятельства произошедшего установит краснодарский следственный отдел на транспорте.

Ранее в Туапсе объявили режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море. Масляное пятно образовалось в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора.