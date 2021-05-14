Разлив 3 тыс кубометров нефти произошел на месторождении в ЯНАО

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Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В результате произошла утечка трех тысяч кубических метров нефти. Обстоятельства происшествия выясняются.

Задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыли, и нефтепродукты сейчас транспортируют по резервной ветке.

Ранее сообщалось, что специалисты локализовали утечку топлива из нефтепровода в Саратовской области. На месте происшествия очищают грунт, а также собирают и вывозят нефть. Сейчас нефтепровод работает в штатном режиме.

