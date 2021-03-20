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Происшествия

17:16

В Саратовской области локализовали разлив топлива из нефтепровода

происшествия экология

Фото: МЧС России/ТАСС

Ликвидаторы локализовали утечку топлива из нефтепровода в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе патрулирования линейной части магистрального нефтепровода <…> был обнаружен выход нефти в Пугачевском районе Саратовской области. Выход нефти локализован, проводятся мероприятия по ликвидации последствий", – заявили в пресс-службе АО "Транснефть – Приволга".

По данным компании, на месте происшествия очищают грунт, а также собирают и вывозят нефть. Угрозы для окружающей среды, подчеркнули специалисты, нет.

В компании "Транснефть – Приволга" также подчеркнули, что обстоятельства инцидента уточнятся. Сейчас нефтепровод работает в штатном режиме.

Глава Саратовской области Валерий Радаев уже поручил создать комиссию для оценки ущерба от аварии. Заниматься этим будет региональное министерство природных ресурсов.

Разлив нефти произошел в Саратовской области днем субботы, 20 марта. Сообщалось, что площадь разлива составляет порядка 700 квадратных метров.

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