Береговая охрана Швеции обнаружила разлив ядовитого вещества в Балтийском море – СМИ

Фото: twitter.com/Kustbevakningen

Специалисты береговой охраны Швеции обнаружили разлив токсичного нефтеподобного вещества в Балтийском море, площадь пятна составляет 26 квадратных километров. Об этом сообщает местное Radio Sweden.

Уточняется, что загрязнение было обнаружено в пятницу к юго-востоку от шведского острова Эланд патрульным самолетом береговой охраны.

Предположительно, в районе произошла утечка некоего ядовитого нефтеподобного вещества, опасного для обитателей моря и птиц. При этом отмечается, что для людей оно не представляет угрозы. Согласно прогнозам, пятно будет перемещаться на юг и не достигнет берегов Швеции.

Береговая охрана Швеции инициировала расследование выявленного загрязнения и уже заявила о готовности его расширения за границу страны.

Осенью прошлого года пятно топлива обнаружили на поверхности Волги в районе порта Кимры, его площадь составляла около 5 000 квадратных метров.