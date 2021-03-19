Береговая охрана Швеции обнаружила разлив ядовитого вещества в Балтийском море – СМИ

18:50
Фото: twitter.com/Kustbevakningen
Специалисты береговой охраны Швеции обнаружили разлив токсичного нефтеподобного вещества в Балтийском море, площадь пятна составляет 26 квадратных километров. Об этом сообщает местное Radio Sweden.
Уточняется, что загрязнение было обнаружено в пятницу к юго-востоку от шведского острова Эланд патрульным самолетом береговой охраны.
Предположительно, в районе произошла утечка некоего ядовитого нефтеподобного вещества, опасного для обитателей моря и птиц. При этом отмечается, что для людей оно не представляет угрозы. Согласно прогнозам, пятно будет перемещаться на юг и не достигнет берегов Швеции.
Береговая охрана Швеции инициировала расследование выявленного загрязнения и уже заявила о готовности его расширения за границу страны.
Осенью прошлого года пятно топлива обнаружили на поверхности Волги в районе порта Кимры, его площадь составляла около 5 000 квадратных метров.
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