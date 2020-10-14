На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 тыс кв м

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

На поверхности Волги обнаружили пятно топлива, его площадь составляет около 5 000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

По ее словам, загрязнение выявлено в районе порта Кимры.

"Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", – рассказала представитель ММСУТ.

Ранее стало известно, что на поверхности Москвы-реки были обнаружены пятна. Загрязнения заметили возле Москворецкой, Пречистенской и Нагатинской набережных.