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Город

12:36

Специалисты выяснили, что попавшая в Москву-реку зеленая жидкость неопасна

город экология происшествия

Фото: "Мобильный репортер"

Жидкость зеленого цвета, которая накануне стекала в Москву-реку, опасности не представляет. Об этом свидетельствуют пробы, взятые специалистами, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах сообщил, что на экспертизу была взята вода из реки и коллектора.

"А также из ливневой канализации, располагающейся вблизи домов, где было обнаружено загрязнение зеленой жидкостью. Установлено, что никакой опасности она не представляет", – заключил источник.

Ранее в Москву-реку в районе Пречистенской набережной произошел выброс жидкости ядовито-зеленого цвета. В службу МЧС сразу после обнаружения загрязнения обратились местные жители.

Сотрудники МЧС предварительно определили, что данная жидкость могла использоваться для ремонтных работ в одном из соседних домов. Она позволяет выявлять повреждения водопроводных труб. В результате инцидента специалисты поставили заглушку для предотвращения сброса жидкости.

Сообщалось, что причиной выброса мог стать дождь.

Прокуратура Москвы инициировала проверку после инцидента. По результатам анализа ситуации будет принято решение о возможных процессуальных мерах.

Названа возможная причина попадания зеленой жидкости в Москву-реку

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